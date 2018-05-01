На демонстрации в Санкт-Петербурге задержали провокаторов с флагами Украины и ЛГБТ (ФОТО)

В Санкт-Петербурге во время проведения официальной первомайской демонстрации, организованной профсоюзами, задержали 15 гей-провокаторов, которые несли флаги Украины, Великобритании, США и Евросоюза с ЛГБТ-символикой.

Организаторы шествия посчитали, что ЛГБТ-флаги не соответствуют заявленной профсоюзами цели демонстрации и обратились за помощью к полицейским, обеспечивающим охрану общественного порядка.

Помимо профсоюзов и общественно-политических сил, в шествии приняли участие граждане, выступающие против блокировки мессенджера Telegram. По данным местного издания «Фонтанка», таковых пришло чуть менее тысячи человек.

Кроме того, сегодня в центре Москвы во время проведения шествия задержаны 25 человек из колонны «психоактивистов», которые несли плакаты и растяжки о психических расстройствах, требуя обезопасить их от излучений, со всех сторон проникающих в их мозг.