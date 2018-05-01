Названа дата начала продаж нового седана Volkswagen Lavida Plus 

Автогигант Volkswagen сообщил, что новый седан Lavida Plus приедет в дилерские центры бренда 25 мая 2018 года.Отметим, что новую четырехдверку продемонстрировали мировой общественности несколько дней назад на международный пекинской автовыставке.Lavida Plus лежит на глобальной архитектуре MQB. Новинка значительно прибавила в размере.Так, автомобиль стал длиннее на 65 мм и составляет 4 670 мм, в ширину модель выросла на 41 мм (1 806 мм), а высота увеличилась на 14 мм (1 474). Расстояние между осями достигает 2 688 мм, что на 78 мм больше.В моторную линейку седана будет входить атмосферный движок рабочим объёмом 1,5 литра, производительность которого 116 л.с. и турбомоторы на 1,2 и 1,4 литра мощностью 116 и 150 л.с. соответственно. В паре с ними сможет трудиться 6-скоростная МКПП или 7-диапазонная роботизированная трансмиссия DSG.