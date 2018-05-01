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NBC: Израиль приготовился атаковать Иран, — военные США (ФОТО)


Добавлено: 01 май 2018 в 23:14, Категория: Новости на сегодня
NBC: Израиль приготовился атаковать Иран, — военные США (ФОТО)

Израиль, по всей видимости, готовится к войне с Ираном, говорят американские чиновники.

«Израильский авиаудар, который в воскресенье убил и ранил десятки иранских военных, а также уничтожил недавно доставленное из Ирана оружие на сирийской базе в провинции Хама, является явным признаком того, что Тель-Авив и Тегеран приближаются к открытой войне», — сообщает телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленных американских военных чиновников.

Материал NBC приводится в пересказе «Русской Весны».

«Среди наиболее вероятных потенциальных войн по всему миру битва между Израилем и Ираном в Сирии находится сейчас во главе списка», — сказал один из старших офицеров Вооружённых сил США.

Трое высокопоставленных чиновников сказали, что израильские F-15 ударили по Хаме после того, как Иран поставил на базу 47-й бригады оружие, включая ракеты класса «земля-воздух». Помимо убийства двух десятков военнослужащих, в том числе офицеров, в ходе ракетной атаки ранены еще три десятка человек.

Израиль все больше опасается влияния Ирана в соседней Сирии. В то время как Россия ведёт воздушную войну для режима Асада в Сирии, Иран в настоящее время ведет наземную войну, говорят чиновники. Иранские военные присутствуют на каждом крупном российском и сирийском плацдарме в стране.

За последние две недели Иран увеличил интенсивность военных полётов в Сирию, перебрасывая дополнительное оружие: стрелковое вооружение, боеприпасы и ракеты класса «земля-воздух», которые, по мнению двух американских официальных лиц, предназначены как для укрепления иранских сухопутных войск, так и для атак против Израиля.

В течение многих лет США отслеживали поставки оружия из Ирана силам «Хезболлы» в Сирии, поддерживающим режим Асада, но в последнее время Иран предоставляет «Хезболле» всё больше материально-технической поддержки.

Три представителя США заявили, что сейчас Израиль, похоже, готовится к военным действиям и ищет помощи и поддержки США.

В понедельник министр обороны США Джеймс Маттис сказал, что он и министр обороны Израиля Авигдор Либерман обсуждали присутствие Ирана и действия в Сирии во время встречи в Пентагоне на прошлой неделе. Он сказал, что израильтян беспокоит Иран и его силы, которые могут атаковать.

«Иранские силы… или прокси-силы попытались сблизиться с израильской границей, я имею в виду очень близко к ней, и вы видели, как Израиль предпринимает действия по этому поводу», — сказал Маттис.

Военные Израиля признают, что они совершили свыше 100 нападений в Сирии с 2012 года, атакуя конвои с оружием, предназначенным для ливанской боевой группы «Хезболла».

По словам двух официальных лиц США, три недели назад Израиль перед рассветом провел серию авиаударов по сирийской базе в провинции Хомс. Израильские самолеты атаковали военную базу Тияс, также известную как авиабаза Т-4, в которой находятся иранские беспилотники и персонал.

Израиль уже не в первый раз рассматривает агрессивные действия против Ирана в Сирии. При администрации Обамы США узнали о растущих усилиях Израиля на местах в Сирии, включая возможное участие израильского персонала в противодействии активизации деятельности Ирана и «Хезболлы» в САР, об этом рассказал бывший чиновник администрации Барака Обамы.

В то время Израиль не просил США одобрить более активные действия, но получил «некоторые предостережения», сказал чиновник. После чего Израиль вернулся к кампании целенаправленных ударов.

На кадрах последствия удара ВВС Израиля по иранским складам на базе 47 танкового полка в пров. Хама, 29.04.18.


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Добавлено: 01 май 2018 в 23:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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