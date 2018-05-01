Несимметрично и по самому больному: Россия уводит контракты из-под носа США

Пока руководство США вводит очередные экономические ограничения в отношении России, в российском руководстве традиционно направили несимметричный ответ на агрессию Штатов.

Как стало известно из сообщения, размещенного на официальном сайте предприятия «Трансмашхолдинг» (ТМХ), компания достигла значительного успеха на рынке государства, которое традиционно считается зоной экономического влияния Соединенных Штатов.

В частности, дочернее предприятие «ТМХ-Аргентина» добилось успеха в Южной Америке и заключило крупный контракт с правительством Аргентины на проведение ремонтных работ в отношении 160 вагонов и 24 тепловозов. Сумма контракта составила 29,7 млн долларов, сообщает издание «НьюИнформ».

При этом в компании отметили, что решение участвовать в масштабной модернизации железнодорожной системы Аргентины является стратегическим. По словам главы ТМХ Кирилла Липы, таким образом предприятию удалось получить существенное преимущество на зарубежном рынке услуг.

Сумев добиться успеха в борьбе за участие в государственной программе Аргентины, Россия фактически отобрала возможность заработка у американских конкурентов. В результате можно наблюдать, как российские компании начинают уводить серьезные контракты прямо из-под носа США, которые считают ближайшие континенты зоной исключительно своего влияния.