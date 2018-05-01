Нетаньяху оценил возможность войны с Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что Израиль не ищет войны с Ираном.

«Никто не хотел бы такого развития событий. Это Иран меняет правила игры в регионе», — цитирует его Reuters.

Ранее Нетаньяху обнародовал десятки тысяч документов, доказывающих, что Иран продолжил разработки ядерного оружия в секретном комплексе в районе Шорабад в Тегеране.

В интервью CNN израильский премьер заявил, что ни у одной стран мира нет лучших разведданных на Иран. Нетаньяху отметил, что их изучение продолжается.

«Когда мы получили эти 100 тыс. документов, мы узнали много вещей, которые никогда не знали», — отметил он.

Ранее 1 мая стало известно, что Кнессет узаконил право премьер-министра и министра обороны Израиля объявлять войну.