Охота на ИГИЛ: БПЛА ВКС России выследил 2 отряда боевиков, а Су-34 нанёс удары (ВИДЕО)

В распоряжении «Русской Весны» оказались уникальные кадры охоты на террористов ИГИЛ в районе Ярмук на юге Дамаска.

Напомним, что Сирийская армия при поддержке ВКС России ведут операцию против остатков ИГИЛ, освободив от боевиков значительные территории в бывшем лагере палестинских беженцев Ярмук под Дамаском.

На видео ниже показан момент выслеживания и наблюдения за кочующими бандгруппами игиловцев, атаковавших позиции Вооружённых сил САР из руин Ярмука.

Наблюдение за террористами позволило аэроразведке вскрыть их тактику и важные объекты, после чего истребители Су-34 нанесли удары по местам скопления живой силы врага.

Как сообщалось, сейчас штурмовые подразделения 9-й дивизии САА и их палестинские союзники штурмуют оборону ИГИЛ в разных частях лагеря Ярмук.

*Запрещенная в РФ террористическая организация