Пашинян: Власти намерены сорвать выборы премьер-министра в Армении

Лидер оппозиции Армении Никол Пашинян высказался относительно возможного срыва в стране выборов на пост премьер-министра.

По его данным, "Республиканская партия" готова сорвать выборы главы кабинета министров. В связи с этим он выступил с призывом к своим сторонникам выйти утром первого мая на площадь Республики, чтобы отстоять "победу".

Пашинян утверждает, что планы о срыве голосования были преданы огласке во время ночного совещания, состоявшегося под руководством бывшего премьер-министра Армении Сержа Саргсяна. Политик считает, что республиканцы намерены выдвинуть своего кандидата в премьеры. Это может произойти примерно через неделю.

Выборы главы кабинета министров в Армении должны состояться в парламенте первого мая в полдень по местному времени. Пашинян - единственный, кто претендует на этот пост.