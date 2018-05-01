Пентагон опроверг причастность США к недавним ударам по Сирии

Показать меню
Актуально
Стала известна причина сбоя в Telegram - 12:21 Стала известна причина сбоя в Telegram КВЦ «Патриот» посетили делегации Анголы, Шри-Ланки и Румынии - 12:28 КВЦ «Патриот» посетили делегации Анголы, Шри-Ланки и Румынии Мила Кунис о браке: «У меня самый лучший муж в мире!» - 12:39 Мила Кунис о браке: «У меня самый лучший муж в мире!» Ким Кардашьян об изменах бойфренда сестры Хлое - 12:39 Ким Кардашьян об изменах бойфренда сестры Хлое Крисси Тейген отпраздновала baby shower с Ким Кардашьян, Канье Уэстом и Крис - 12:39 Крисси Тейген отпраздновала baby shower с Ким Кардашьян, Канье Уэстом и Крис Дженнер Инсайдеры опровергли слухи о романе Дженнифер Лоуренс и Дэвида О’Расселла - 12:40 Инсайдеры опровергли слухи о романе Дженнифер Лоуренс и Дэвида О’Расселла СМИ: у Дженнифер Лоуренс роман с режиссером Дэвидом О’Расселлом - 12:40 СМИ: у Дженнифер Лоуренс роман с режиссером Дэвидом О’Расселлом Европе стоит научиться говорить с Россией на равных, — власти ЕС - 13:00 Европе стоит научиться говорить с Россией на равных, — власти ЕС Минспоцполитики: До 20% получателей субсидий могут их потерять - 13:04 Минспоцполитики: До 20% получателей субсидий могут их потерять 3 мая в Волгограде состоится первая генеральная тренировка парада Победы - 13:25 3 мая в Волгограде состоится первая генеральная тренировка парада Победы Почти как мы: 14 доказательств того, что Кейт Миддлтон и принц Уильям — обычные - 13:49 Почти как мы: 14 доказательств того, что Кейт Миддлтон и принц Уильям — обычные люди В Ереване протестующие перекрыли подходы к главной площади - 13:53 В Ереване протестующие перекрыли подходы к главной площади Власти Москвы объяснили запрет на акцию Навального 5 марта - 13:53 Власти Москвы объяснили запрет на акцию Навального 5 марта Емельяненко нокаутировал американца Мира за 48 секунд - 13:54 Емельяненко нокаутировал американца Мира за 48 секунд Чёткое видео с загадочными объектами рядом с Луной появилось в сети - 14:01 Чёткое видео с загадочными объектами рядом с Луной появилось в сети Путин поговорил по телефону с президентом Южной Кореи - 14:11 Путин поговорил по телефону с президентом Южной Кореи На Донбассе ликвидирован украинский каратель (ФОТО) - 14:14 На Донбассе ликвидирован украинский каратель (ФОТО)
» » Пентагон опроверг причастность США к недавним ударам по Сирии

Пентагон опроверг причастность США к недавним ударам по Сирии


Добавлено: 01 май 2018 в 10:47, Категория: Новости на сегодня
Пентагон опроверг причастность США к недавним ударам по Сирии

Глава Минобороны США Джеймс Мэттис заявил на брифинге, что его ведомство не имеет никакого отношения к двум последним авиаударам, нанесенным по правительственным объектам около сирийских Хамы и Алеппо.

Он признал, что только что возвратился со встречи с израильским премьером Беньямином Нетаньяху. Мэттис отказался комментировать, оказывалась ли израильской авиации какая-либо помощь в ударах, если их нанесли они.

30 апреля стало известно о ракетных ударах, нанесенных по сирийской правительственной армии и союзным проиранским формированиям близ городов Хама и Алеппо. СМИ сообщили, что атаке подвергся склад 47-й сирийской армии, в этом районе был замечен пожар и слышны взрывы.


Материалы по теме:

Неизвестные силы нанесли ракетные удары по Сирии
Военные объекты Сирии подверглись ракетному удару
Минобороны РФ опровергло сообщения об ударах авиации по деревне в сирийской провинции Дейр-эз-Зор
Армии Сирии осталось освободить в Алеппо три квартала
Добавлено: 01 май 2018 в 10:47, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Немецкие военные лётчики увольняются из-за нежелания воевать с Россией

Немецкие военные лётчики увольняются из-за нежелания воевать с Россией

Даниил Гухман и Давид Анташвили поддерживают друг друга

Даниил Гухман и Давид Анташвили поддерживают друг друга

Глава британского МВД ушла в отставку из-за мигрантов

Глава британского МВД ушла в отставку из-за мигрантов

Пашинян оказался единственным кандидатом в премьеры Армении

Пашинян оказался единственным кандидатом в премьеры Армении

Новости России
еще новости
Пожар на территории Хинганского заповедника в Приамурье потушили

Пожар на территории Хинганского заповедника в Приамурье потушили

Экспедицию по поиску затонувших в Финском заливе подлодок начнут 30 апреля

Экспедицию по поиску затонувших в Финском заливе подлодок начнут 30 апреля

«Аэрофлот» пообещал уволить стюардессу, назвавшую Калининград Кенигсбергом

«Аэрофлот» пообещал уволить стюардессу, назвавшую Калининград Кенигсбергом

Telegram сообщил о постепенном восстановлении работы после сбоя 

Telegram сообщил о постепенном восстановлении работы после сбоя 

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Все о CR7: 16 фактов, которых вы могли не знать о Криштиану Роналду

Все о CR7: 16 фактов, которых вы могли не знать о Криштиану Роналду

Перед тяжелой рабочей неделей Наталья Водянова весело проводит время в кругу семьи: фото

Перед тяжелой рабочей неделей Наталья Водянова весело проводит время в кругу семьи: фото

Гигантское наследство Задорнова досталось его бывшей жене

Гигантское наследство Задорнова досталось его бывшей жене

За три недели до свадьбы Меган Маркл посадила принца Гарри на строгую диету

За три недели до свадьбы Меган Маркл посадила принца Гарри на строгую диету

Новости политики
еще новости
Грицак рассказал о задачах СБУ после завершения АТО

Грицак рассказал о задачах СБУ после завершения АТО

Путин поставил Трампа в тупик, американский президент обратился за помощью

Путин поставил Трампа в тупик, американский президент обратился за помощью

Практическая подготовка расчетов

Практическая подготовка расчетов "Джавелинов" в армии начнется со 2 мая, – Полторак

Сторонники Михаила Саакашвили объявили о создании новой политической партии

Сторонники Михаила Саакашвили объявили о создании новой политической партии

Новости экономики
еще новости
Несимметрично и по самому больному: Россия уводит контракты из-под носа США

Несимметрично и по самому больному: Россия уводит контракты из-под носа США

Украину ждет очередная волна “газового кризиса”, - эксперты

Украину ждет очередная волна “газового кризиса”, - эксперты

Решение России в пользу Китая неожиданно хлестко ударило по Европе

Решение России в пользу Китая неожиданно хлестко ударило по Европе

В Киеве узнали о новых трубопроводах Европы для взаимных поставок газа из России

В Киеве узнали о новых трубопроводах Европы для взаимных поставок газа из России

Новости общества
еще новости
Свыше 4,5 тыс. военнослужащих направили в войска пункты отбора на военную службу по контракту ЗВО

Свыше 4,5 тыс. военнослужащих направили в войска пункты отбора на военную службу по контракту ЗВО

Молодые лётчики истребительного авиаполка ЗВО прошли специальную подготовку

Молодые лётчики истребительного авиаполка ЗВО прошли специальную подготовку

Стена старинного здания рухнула в центре Астрахани

Стена старинного здания рухнула в центре Астрахани

Севастополь готовится к большому благотворительному офицерскому балу

Севастополь готовится к большому благотворительному офицерскому балу

Происшествия
еще новости
ДТП с 4 автомобилями произошло в Ростове-на-Дону

ДТП с 4 автомобилями произошло в Ростове-на-Дону

В Петербурге на военно-историческом фестивали под танк Т-60 упали двое детей и мужчина

В Петербурге на военно-историческом фестивали под танк Т-60 упали двое детей и мужчина

Тройное ДТП в Краснодаре попало на видео

Тройное ДТП в Краснодаре попало на видео

Решилась судьба российских детей, чьих мам приговорили к пожизненному сроку в Ираке

Решилась судьба российских детей, чьих мам приговорили к пожизненному сроку в Ираке

Новости Украины
еще новости
Астронавтам смогли вырастить овощи в космосе

Астронавтам смогли вырастить овощи в космосе

Ученые назвали главные космические угрозы для человечества

Ученые назвали главные космические угрозы для человечества

Стало известно как МИД Ирана ответил на обвинения премьера Израиля

Стало известно как МИД Ирана ответил на обвинения премьера Израиля

«Весна действительно пришла в Донецк.» В сети опубликовали фото весеннего Донецка

«Весна действительно пришла в Донецк.» В сети опубликовали фото весеннего Донецка

Мировые новости
еще новости
В центре Еревана протестующие собираются на митинг

В центре Еревана протестующие собираются на митинг

Знали бы, что он депутат, не били бы, - нападавшие на Найема

Знали бы, что он депутат, не били бы, - нападавшие на Найема

Ученые обнаружили белок, провоцирующий рак крови

Ученые обнаружили белок, провоцирующий рак крови

Европейский стандарт: Национальная полиция Украины получит оружие из ЕС

Европейский стандарт: Национальная полиция Украины получит оружие из ЕС




Лента новостей
Украина делает ставку на силовое решение конфликта на Донбассе - 10:32 Украина делает ставку на силовое решение конфликта на ДонбассеГрицак рассказал о задачах СБУ после завершения АТО - 10:19 Грицак рассказал о задачах СБУ после завершения АТОВ Иране суд запретил Telegram - 10:01 В Иране суд запретил TelegramНесимметрично и по самому больному: Россия уводит контракты из-под носа США - 09:30 Несимметрично и по самому больному: Россия уводит контракты из-под носа СШАСевастополь готовится к большому благотворительному офицерскому балу - 09:19 Севастополь готовится к большому благотворительному офицерскому балуУченые назвали главные космические угрозы для человечества - 09:14 Ученые назвали главные космические угрозы для человечестваNational Interest выявили главного врага США - 09:00 National Interest выявили главного врага СШАМемория. Игорь Акимушкин - 08:13 Мемория. Игорь АкимушкинПутин поставил Трампа в тупик, американский президент обратился за помощью - 08:00 Путин поставил Трампа в тупик, американский президент обратился за помощьюВоенные тайны: о попавших в Россию «умных» ракетах Трампа, захваченных террористах СБУ и ответном - 07:49 Военные тайны: о попавших в Россию «умных» ракетах Трампа, захваченных террористах СБУ и ответном ударе по США (ВИДЕО)Украину ждет очередная волна “газового кризиса”, - эксперты - 07:41 Украину ждет очередная волна “газового кризиса”, - экспертыВоеннослужащие ТОФ провели косметический ремонт и благоустройство 14 памятников воинам Великой - 06:56 Военнослужащие ТОФ провели косметический ремонт и благоустройство 14 памятников воинам Великой Отечественной войныРусский Реванш вызревает в недрах нации - 06:42 Русский Реванш вызревает в недрах нацииУправляемый хаос в Армении: страну разорвут Турция и Азербайджан? - 05:25 Управляемый хаос в Армении: страну разорвут Турция и Азербайджан?
Последние новости
Эксперты США отметили преимущество России при конфликте с НАТО - 12:14 Эксперты США отметили преимущество России при конфликте с НАТО Свыше 4,5 тыс. военнослужащих направили в войска пункты отбора на военную службу по контракту ЗВО - 12:07 Свыше 4,5 тыс. военнослужащих направили в войска пункты отбора на военную службу по контракту ЗВО Глава WhatsApp покинул свой пост - 12:00 Глава WhatsApp покинул свой пост Крикунов: тройка Дацюк - Гусев - Капризов не хуже любой из НХЛ - 11:56 Крикунов: тройка Дацюк - Гусев - Капризов не хуже любой из НХЛ Молодые лётчики истребительного авиаполка ЗВО прошли специальную подготовку - 11:42 Молодые лётчики истребительного авиаполка ЗВО прошли специальную подготовку В центре Еревана протестующие собираются на митинг - 11:32 В центре Еревана протестующие собираются на митинг Юха Метсола перешел в ХК "Салават Юлаев" - 11:28 Юха Метсола перешел в ХК Стена старинного здания рухнула в центре Астрахани - 11:11 Стена старинного здания рухнула в центре Астрахани Посольство РФ в Сиэтле прокомментировало снятие российского флага - 10:47 Посольство РФ в Сиэтле прокомментировало снятие российского флага Пентагон опроверг причастность США к недавним ударам по Сирии - 10:47 Пентагон опроверг причастность США к недавним ударам по Сирии СМИ обнародовали вопросы Мюллера к Трампу по «российскому делу» - 10:47 СМИ обнародовали вопросы Мюллера к Трампу по «российскому делу» В Екатеринбурге после взрыва в многоэтажном доме начался пожар - 10:47 В Екатеринбурге после взрыва в многоэтажном доме начался пожар В центр Киева стянули сотни правоохранителей - 10:42 В центр Киева стянули сотни правоохранителей
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"