Пентагон опроверг причастность США к недавним ударам по Сирии

Глава Минобороны США Джеймс Мэттис заявил на брифинге, что его ведомство не имеет никакого отношения к двум последним авиаударам, нанесенным по правительственным объектам около сирийских Хамы и Алеппо.

Он признал, что только что возвратился со встречи с израильским премьером Беньямином Нетаньяху. Мэттис отказался комментировать, оказывалась ли израильской авиации какая-либо помощь в ударах, если их нанесли они.

30 апреля стало известно о ракетных ударах, нанесенных по сирийской правительственной армии и союзным проиранским формированиям близ городов Хама и Алеппо. СМИ сообщили, что атаке подвергся склад 47-й сирийской армии, в этом районе был замечен пожар и слышны взрывы.