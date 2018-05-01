Посольство РФ в Сиэтле прокомментировало снятие российского флага

Российское диппредставительство в Сиэтле сочло снятие флага РФ с резиденции генконсула, которую недавно покинули дипломаты, незаконным и неприемлемым.

«Сегодня под покровом ночи со здания резиденции Генерального консула России в Сиэтле американскими властями был снят государственный флаг Российской Федерации», — сообщили в российском посольстве в США.

В тексте опубликованного заявления указывается, действия в отношении государственного символа РФ являются очередным примером грубейшего нарушения официальным Вашингтоном норм международного права.

«Хотели бы напомнить властям США, что резиденция Генконсула является собственностью Российской Федерации и она неприкосновенна. В этой связи требуем незамедлительно вернуть наш государственный флаг на законное место — флагшток над зданием резиденции. Равно как и вернуть всю незаконно захваченную российскую дипсобственность в городах Вашингтон, Сан-Франциско, Сиэтл, штатах Мэриленд и Нью-Йорк», — сказано в комментарии посольства.

Госдеп США объяснил снятие флага тем, что здание лишилось своего статуса.

«В соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях Соединенные Штаты отозвали свое согласие на создание и работу консульского учреждения России в Сиэтле 1 апреля 2018 года. Поскольку резиденция генерального консула более не имеет статуса резиденции главы консульского учреждения, было бы неправомочно оставлять реять там российский флаг», — цитирует заявление представителя ведомства ТАСС.

Он также сообщил, что российским дипломатам было предложено забрать флаг, но они этого не сделали.

«Вечером в субботу [28 апреля] официальные лица Госдепартамента с уважением спустили российский флаг, который оставили российские должностные лица, когда они освобождали резиденцию генерального консула России в Сиэтле. В соответствии с нашими обязательствами мы вернем этот флаг российскому посольству», — сообщили в Госдепе.

Напомним, по требованию Вашингтона до 24 апреля российские дипломаты покинули резиденцию генконсула. На следующий день посольство РФ сообщило, что здание взломано, на его территорию проникли представители американских властей.