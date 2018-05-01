Практическая подготовка расчетов "Джавелинов" в армии начнется со 2 мая, – Полторак

Практическая подготовка расчетов противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" (Javelin) в Вооруженных силах Украины начнется уже 2 мая, заявляет министр обороны страны Степан Полторак.В тексте отмечается: "Благодарен Президенту Украины Петр Порошенко по титаническим усилиям для получения противотанковых комплексов Джавелин и Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу за положительное решение, которое позволило существенно повысить обороноспособность Украины и обеспечить украинских военнослужащих современным вооружением!Это решение позволит приступить от теоретической к практической подготовки наших расчетов Джавелин, которые начнутся 2 мая на базе учебных центров Вооруженных Сил Украины и создать мощный противотанковый резерв.