Практическая подготовка расчетов "Джавелинов" в армии начнется со 2 мая, – Полторак

В тексте отмечается: "Благодарен Президенту Украины Петр Порошенко по титаническим усилиям для получения противотанковых комплексов Джавелин и Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу за положительное решение, которое позволило существенно повысить обороноспособность Украины и обеспечить украинских военнослужащих современным вооружением!
Это решение позволит приступить от теоретической к практической подготовки наших расчетов Джавелин, которые начнутся 2 мая на базе учебных центров Вооруженных Сил Украины и создать мощный противотанковый резерв.