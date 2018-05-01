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Премьера и министра обороны Израиля наделили правом объявлять войну


Добавлено: 01 май 2018 в 14:00, Категория: Новости на сегодня
Премьера и министра обороны Израиля наделили правом объявлять войну

Кнессет (парламент Изариля) в окончательном чтении принял поправку «Полномочия на объявление войны или открытие боевых действий», разрешающую узкому кабинету безопасности, в экстренных случаях премьер-министру и министру обороны, объявлять войну или начинать крупную военную операцию.

«Пленум Кнессета утвердил ночью во втором и третьем чтениях поправку "Полномочия на объявление войны или открытие боевых действий" к "Основному закону: Правительство". В экстренных случаях, когда нет возможности дожидаться созыва необходимого кворума членов кабинета, премьер-министр и министр обороны смогут вдвоем принимать решение об объявлении войны". "Соображения, побудившие премьер-министра и министра обороны принять такое решение, должны быть запротоколированы», — цитирует ТАСС сообщение парламентской пресс-службы.

Кнессет узаконил тот факт, что для принятия решения о начале военных действий будет остаточно присутствия на заседании половины членов кабинета.

Израильский парламент также принял в первом чтении законопроект о национальном характере.

Документ призван закрепить статус Израиля как национального государства еврейского народа, а также характер Израиля как еврейского и демократического государства, символы государства, Иерусалим как столицу Израиля, иврит как государственный язык, право евреев на репатриацию в Израиль и принцип собирания рассеянных по миру евреев.


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Добавлено: 01 май 2018 в 14:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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