Путин поставил Трампа в тупик, американский президент обратился за помощью

Президент США Дональд Трамп попросил помощи для прояснения вопроса о своем российском оппоненте Владимире Путине.

Во время встречи 27 апреля американского лидера с канцлером Германии Ангелой Меркель, Трамп расспрашивал, как ему работать с Путиным.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на свои источники.

Трамп недаром обратился с этим вопросом в Меркель, у нее имеется «солидный стаж» взаимоотношений с Путиным, от «дружеских» до «сопернических».

Телеканал не сообщает, дала ли Меркель какой-либо совет Трампу, сообщает РИА.