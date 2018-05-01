Раскрыто будущее американских военных в Сирии

Военные армии США останутся в арабской республике, пока не будет одержана дипломатическая победа, и в регионе не настанет долгожданная стабильность. Таким стало заявление министра обороны США Джеймса Мэттиса.

С его слов, коалиция во главе с Вашингтоном находится на пороге победы над ИГИЛ* (организация запрещена законом РФ). И пока Сирия находится в состоянии войны ни США, ни союзники ее не покинут.

Чего мы не хотим, так это просто уходить прежде, чем дипломаты выиграли мир. Так что сначала одерживаешь победу в войне, а затем выигрываешь мир, - приводит Лента.ру слова главы Пентагона.

Ранее мы сообщали, как на американском канале в выпуске новостей показали якобы массовое уничтожение российских военных в Сирии.