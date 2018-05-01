Развод и девичья фамилия: все, что нужно знать о первом браке Меган Маркл

Меган Маркл и Тревор Энгельсон

После того, как принц Гарри и Меган Маркл объявили о своей помолвке, мы узнали об актрисе практически все: с чего начиналась ее карьера, с кем у нее был первый поцелуй и в каком платье она появилась на школьном выпускном. В преддверии свадьбы Меган Маркл и принца Гарри рассказываем о первом браке актрисы и продюсера Тревора Энгельсона, который продлился два года и закончился по инициативе Меган. Что стало причиной разрыва и что думает о Меган ее бывший супруг — в нашем материале на NEWSTES.RU.

Знакомство

Меган Маркл и Тревор Энгельсон познакомились в 2004 году. Однако при каких обстоятельствах произошла их первая встреча, к сожалению, неизвестно. Впрочем, учитывая то, что вращались они в одних кругах (тогда 23-летняя Меган снималась в кино, а 28-летний Тревор занимался продюсированием фильмов), вполне вероятно, что их свела работа, а роман начался на съемочной площадке.

Тревор Энгельсон и Меган Маркл

Свадьба и семейная жизнь

Связывать себя узами брака Меган и Тревор не спешили и, прежде чем пойти под венец, встречались в течение семи лет. 10 сентября 2011 года 30-летняя Меган вышла замуж за 35-летнего Тревора. Свадьба влюбленных состоялась на Ямайке в городе Очо-Риос и была довольно пышной.

На их свадьбе присутствовало более ста человек. Вечеринка, в ходе которой молодожены и их гости веселились по полной, продолжалась в течение четырех дней,

— пишут западные СМИ.

Меган Маркл и Тревор Энгельсон

Свадебное платье

Первое свадебное платье Меган Маркл было довольно скромным и совсем не королевским. Актриса выбрала свободное платье без бретелек, украшенное камнями чуть выше талии. В каком же наряде Меган появится на своей второй свадьбе, пока едва ли не главная интрига предстоящего торжества.

Меган Маркл в сериале "Форс-мажоры"

Развод

Меган Маркл и Тревор Энгельсон развелись в 2013 году. По какой причине актриса и продюсер, отношения которых продолжались девять лет, решили разойтись, неизвестно. Но, как говорят источники, инициатива исходила от Меган, которая просто обескуражила мужа, внезапно решив от него уйти и отправив ему по почте все кольца. При разводе они ссылались на непримиримые разногласия.

Одной из причин развода называют успех в карьере Меган. В то время как она снималась в сериале "Форс-мажоры" (Suits), ее муж топтался на месте. Чтобы спасти брак, Тревор даже пригласил жену в путешествие во Вьетнам. Однако вместо того, чтобы наслаждаться романтическим отдыхом, Тревор получил пищевое отравление. Попытка сохранить брак с треском провалилась, и эта поездка лишь отдалила их друг от друга.

Высказывания Тревора о Меган Маркл

Хотя, судя по словам инсайдеров, Тревор и Меган после развода не остались друзьями, продюсер никогда не высказывался негативно в адрес бывшей жены и всегда отказывал различным изданиям, которые предлагали ему крупные суммы денег, в интервью о его браке с Маркл.

Впрочем, сейчас Энгельсон собирается работать над проектом, рабочее название которого можно перевести как "Моя бывшая вышла замуж за принца" или же "Совместная опека над детьми вместе с членами королевской британской семьи" (у Меган и Тревора не было детей, это лишь часть сценария. — Прим. ред.), и, видимо, таким образом и выскажет свое мнение относительно бывшей супруги.

Личная жизнь Тревора Энгельсона после расставания с Меган Маркл

После расставания с Меган Тревор пытался ухаживать за звездой сериала "Настоящие домохозяйки Нью-Йорка" (Real Housewife of New York City) Бетенни Френкель, и они даже сходили на свидание. Но на этом все закончилось.

Мы встретились в Чикаго. Он рассказал мне, что был женат, но сейчас разведен. Он был женат на Меган Маркл из сериала "Форс-мажоры" (Suits),

— вспомнила она.

Затем у Тревора некоторое время был роман с актрисой Шарлоттой Маккинни, которая младше него на 17 лет, а сейчас он встречается с диетологом Трейси Керлэнд.

Шарлотта Маккинни и Тревор ЭнгельсонТрейси Керлэнд и Тревор Энгельсон