МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду установил рекорд по количеству матчей в Лиге чемпионов среди полевых игроков, сообщается в официальном аккаунте ФИФА в Twitter.

"Реал" во вторник проводит ответную встречу 1/2 финала Лиги чемпионов с мюнхенской "Баварией". Матч стал для португальца 152-м в рамках самого престижного клубного турнира Европы. Форвард мадридцев опередил по этому показателю бывшего полузащитника "Барселоны" Хави, на счету которого 151 игра.

Рекордсменом по количеству матчей в турнире является бывший вратарь и капитан "Реала" Икер Касильяс, в активе которого 167 встреч.