Россия остаётся стратегическим партнёром Армении, заявил Пашинян

Российская Федерация остаётся стратегическим партнёром Республики Армения. Об этом заявил лидер оппозиционного движения «Елк», кандидат на пост премьер-министра Армении Никол Пашинян, передаёт ТАСС. Читайте по теме

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«Мы считаем Россию стратегическим союзником, наше движение не создает для этого угроз», — сказал политик.

Также он подчеркнул, что в случае избрания на посте главы правительства республики, Армения останется членом Евразийского экономического союза и Организации договора коллективной безопасности.

В парламенте Армении 1 мая проходят выборы премьер-министра, который с 2015 года является фактическим главой государства. В апреле на эту должность был назначен экс-президент Серж Саргсян, однако оппозиция организовала массовые акции протеста, из-за чего он 23 апреля ушёл в отставку.

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