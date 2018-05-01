Российский истребитель устроил провокацию над Балтийским морем

Во вторник, 1 мая, российский истребитель Су-27 устроил опасную провокацию над Балтийским морем, совершив «непрофессиональный» перехват военного самолета США.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Пентагоне. Россияне перехватили разведывательный самолет P-8 Военно-морских сил США, когда тот находился в международном воздушном пространстве.

Отмечается, что Су-27 пролетел примерно в 6–7 метрах от воздушного судна ВМС США.

Штаб американских ВМС в Европе пока что не прокомментировали инцидент.