Русский Реванш вызревает в недрах нации

В 2014-м Россия счастливо избежала участи Второго Карфагена. Но одновременно упустила шанс победить Новый Рим. Риск — в равной степени отец победы и поражения. Рискуют, как правило, личности дерзкие, сильные духом, но… не всегда выигрывают.

Если нет победы, то и шампанское пить не за что. Это в теории. В реальной жизни все сложнее. Поражение иногда достойно победы и служит основанием для последующего реванша. Идея Русского Реванша постепенно вызревает в недрах самосознания великой исторической нации!

Проверка на «вшивость»

Весна тревожного и необычайно импульсивного 2014 года всколыхнула русскую нацию, окрылила ее наиболее энергичные слои. Русские, постоянно отступавшие с конца 80-х по разным направлениям, обвиняемые во всех мыслимых и немыслимых грехах, вдруг четко осознали: Крым, Севастополь — Рубикон, красная черта, переход за нее смерти подобен.

По крайней мере, в духовном плане. Не случайно события на Украине назвали Русской весной, временем, когда, простите, проверке на «вшивость» подверглось этническое самосознание русских.

Кто вы, потомки Сварога и Перуна, твари дрожащие, коими все помыкают, или самодостаточные личности, мнение имеющие, заставляющие считаться с собой!?

Такая дилемма возникла перед миллионами русских, испокон веков проживающих на Украине, и перед россиянами, в поддержке коих остро нуждались украинские соотечественники.

Обнаглевшие нацики, пришедшие к власти в результате майданного государственного переворота, грозились «охохлачить» все русскоязычное население. Не только этнических русских, но и украинцев, для которых русский язык родной. А это ни много ни мало до половины населения славной Украйны!

По зову души в Крым и Донбасс, ставшие центрами активного сопротивления прозападной хунте, двинулись побуждаемые благородными солидарными мотивами патриоты из России. И если с Крымом и городом русских моряков Севастополем все разрешилось благополучно, они стали новыми субъектами России, то в Донбассе, Харькове и Одессе разыгрались драматические, порой трагические события.

Западня с роковыми последствиями

Одесская трагедия 2 мая стала украинской Хатынью. Прорусских активистов, желавших говорить на родном языке и чтивших память предков — героев Великой Отечественной войны, попросту сожгли в Доме профсоюзов, своеобразном штабе сопротивления неонацистской идеологии. Сожгли нынешние последователи идей Бандеры и Шухевича — приспешников Гитлера!

Кардинально поддержать русских и русскоязычных украинцев в южных и юго-восточных регионах Украины, составлявших когда-то обширную область Российской империи под названием Новороссия, могло только Российское государство.

Введение российских войск на Украину зависело от воли одного человека — Президента Путина. Совет Федерации по запросу Президента наделил его соответствующими полномочиями.

Войска, оказывая психологическое давление на новых властителей Украины, неоднократно проводили учения вблизи ее границ. Но на территорию «незалежной» так и не вошли!

Из открытых источников известно, что вопрос ввода войск обсуждался дважды. В марте-апреле и начале мая, по следам одесской трагедии, когда в адрес Кремля летели отчаянные мольбы — просьбы одесситов: «Путин, введи войска!».

В СМИ просачивалась информация о российских военных, которые выступили категорично против введения войск на территорию соседнего государства. Главный аргумент: среди военнослужащих будут жертвы и немалые! Генералов особенно беспокоили установки ПВО С-300 и «Бук», а также ракетные и артиллерийские комплексы сухопутных войск. Украине в 1991 году досталась мощнейшая группировка советской армии с огромным количеством военной техники. И, несмотря на процессы «разбазаривания» в предыдущие годы, арсенал вооружений на 2014-й оставался достаточно внушительный.

Некоторые эксперты высказывали мнение, что сожжение пророссийских сторонников в Одессе было тщательно продуманной жестокой провокацией, хитроумной западней спецслужб Запада.

Кураторы киевского режима рассуждали гениально просто.

Россия на эмоциональной волне вводит войска, объявляется на разных уровнях страной-агрессором и ее сжимают кольцом всевозможных санкций. Итог: российская экономика «порвана в клочья», народ в бедственном положении и бунтует, происходит смена режима на лояльный Западу. С Украины выводятся российские войска, выплачивается огромная контрибуция за «агрессию». Деньги для контрибуционных выплат под большие проценты с радостью дают западные страны.

Россия повержена и превращена в зависимую, второстепенную державу. В ней набирают силу сепаратистские тенденции, некоторые республики проводят референдум о независимости. Российская Федерация рассыпается на части. Запад устанавливает протекторат и уничтожает российское ядерное оружие.

Бывшей сверхдержаве — полный «кирдык»! Русских делят на несколько «цивилизационных народов», приучая западным ценностям типа любви к «гомикам» и чернокожим мигрантам, не без удовольствия усаживающимся на толерантную шею новых запуганных кормильцев!

Печальная перспектива, не правда ли!?

Судьба России при таком раскладе очень напоминает судьбу Карфагена — могущественной державы Древнего мира, проигравшего из-за роковых ошибок в политике возвеличившемуся на том Риму. В нашем случае новым Римом предстает коллективный Запад!

Россия не Карфаген. Мы победили бы!

Есть и диаметрально противоположные расчеты. Политологи, условно относимые к державникам, полагают, что Россия не Карфаген! На протяжении своей истории выдерживала жесточайшие испытания, преодолевая препятствия, становилась с каждым разом только сильнее.

— Мы бы неминуемо победили. Запад был бы вынужден смириться с Россией, с новым геополитическим раскладом в Европе, — твердо уверены державники.

Будь на месте российских руководителей знаменитый карфагенский полководец Ганнибал либо более близкий по временному фактору Наполеон, они однозначно рискнули бы, отдавая предпочтение не узколокальным, а глобальным по значимости действиям.

И Наполеон, и Ганнибал слыли блестящими мастерами стратегии и тактики, любили неожиданные, обескураживающие противника ходы, интуитивно улавливая исход почти каждого сражения. Как военные гении поступили бы применительно к сегодняшнему дню?

Чтобы контролировать Украину, совсем необязательно и даже неразумно держать вооруженные силы на всей ее территории. Достаточно занять южные и юго-восточные области: Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую, Одесскую, Донецкую и Луганскую.

Промышленные регионы, где традиционно сильны пророссийские настроения. Области, имеющие выход к Черному и Азовскому морям.

Остальная Украина, отрезанная от морских портов и главных промышленных центров, находится в зависимом, ущербном положении и не представляет для России стратегической угрозы.

По предположению экспертов-державников, к 2018 году Россия вывела бы армию из этих земель, образовав достаточно сильное и дружественное государство — Республику Новороссию с населением около 20 миллионов человек. Да, безусловно, пришлось бы серьезно вложиться в создание армии Новороссии численностью не менее чем в 100 тысяч штыков. Но это тот случай, когда игра стоит свеч, да еще каких!

Западные и центральные украинские регионы составили б, собственно, Украину. Запад был бы вынужден признать не только Крым в составе России, но и новое государство — Новороссию. Произошел бы раздел советского проекта под названием «Украина» на две идеологически полярные республики. Одна — прорусская, стратегический союзник и партнер России. Другая — Украинская держава, придерживающаяся идей Бандеры — Шухевича, стала бы частью западного мира в качестве нового ресурса по его обслуживанию.

Гарные украинские дивчины, освоив в совершенстве древнюю, но востребованную доныне профессию, нашли бы за границей высокооплачиваемую работу. Тучные приднепровские черноземы, планомерно, пласт за пластом вывозились бы тоже за украинские пределы. Популярный лозунг «Украина — це Европа» реализовался бы в полной мере!

Довольствовались малым, хотя и ценным призом

История, как известно, не имеет сослагательного наклонения. Если да «кабы» не работают. Все сложилось, как должно было сложиться, повинуясь некому, может быть, высшему сакральному замыслу. Мы избежали риска потерпеть поражение в гибридной войне с заведомо более сильным противником. Плюс одномоментно образующий минус.

Нам не хватило духа на масштабные комбинации с трудно предсказуемым исходом, на то, чтобы выиграть шахматную партию, загнав оппонента в безальтернативную позицию.

Судьбу не испытывали. Довольствовались малым, хотя и ценным призом. Ввиду отсутствия переломных, стратегических достижений в скрытой войне с Западом, шампанское не пили!

Главным результатом «Русской весны» считают присоединение Крыма и Севастополя к России. Лизоблюды, трущиеся около власти, называют это «великой победой»! Пусть подобные оценки останутся на совести их авторов.

Давайте рассуждать от обратного. В Крыму на законных основаниях стоял российский флот, находились специальные воинские части. Население, если судить по результатам референдума, в подавляющем большинстве считало себя единокровной частью России. Сдавать пришедшей к власти путем госпереворота необандеровской клике, по сути, русский Крым глупо и бездарно!

Есть мнение, что, не вмешайся Россия, прибывшие на полуостров подразделения Национальной гвардии и так называемые добровольческие батальоны устроили б там резню. Маловероятно. Новые украинские власти и их покровители, скорее всего, использовали бы принцип мягкой силы. Русскоязычное население Крыма выдавили в Россию либо на 100 процентов украинизировали.

Западные борцы за права человека, естественно, прикрыли бы глаза на завуалированную форму геноцида русских. Под действия хунты украинские идеологи подвели бы «сенсационные открытия», по которым Черное море выкопали великие укры, а в Тавриде их племена обитали в доисторические времена, соседствуя… с динозаврами!

Ну а если серьезно, все выглядело бы достаточно мрачновато. Места базирования Черноморского флота заняли корабли НАТО. Да и сама Украина вступила бы в Североатлантический альянс и Европейский союз. Как на этом фоне позиционировала себя Россия, каков был рейтинг у ее руководства?!

Новая «весна» на подходе

Если рассматривать ситуацию на Украине весной 2014 года в рамках геополитического противостояния России и Запада, разумеется, мы проиграли. Но с учетом присоединения Крыма и образования Народных Республик Донбасса, проиграли достойно.

Запад, безусловно, одержал победу, но ограниченную. Из сферы западного влияния выпали и Крым, и Донбасс. И с такой «недооформленной» Украиной не знают что делать! Финал схватки впереди. Вопрос поставлен ребром: кто кого?

«Русская весна» быстро скуксилась, поблекла идеями и растеряла энтузиастов. Пророссийское население южных и юго-восточных территорий Украины морально подавлено. Но еще не вечер.

Прецедент 2014 года флюидами сокровенной надежды укрепил дух великой нации. Новая «русская весна» на подходе и скоро заиграет свежими красками, пламенными порывами патриотичных душ, грандиозной победной феерией наступательных действ.

Возрождение Единой Русской Державы фатально неизбежно, как приход времен года. На страх врагам и радость друзьям!

Валерий Капленков, политолог (Пенза), для «Русской Весны»