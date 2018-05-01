Саакашвили отрицает связи с Пашиняном

Экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook заявил, что лично не знает армянского депутата Никола Пашиняна.

«Какие-то идиоты в Армянском национальном собрании обвинили Николу Пашиняна в связях со мной. Я Пашиняна не знаю, а вот этим депутатам хочу ответить: У вас проблемы не с международным заговором, а с собственным народом, которому надоели ваше воровство и ваш цинизм. Армения будет свободной от коррупции и успешной», — написал Саакашвили.

Ранее Пашинян назвал Россию стратегическим союзником Армении.

Фото: Маяк