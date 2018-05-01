СМИ обнародовали вопросы Мюллера к Трампу по «российскому делу»

Спецпрокурор Роберт Мюллер собирается задать президенту США Дональду Трампу не менее 40 вопросов в рамках расследования «российского дела». Их список оказался в распоряжении The New York Times, условно разделившей их на четыре блока.

К первому относятся взаимоотношения президента с экс-советником по нацбезопасности Майклом Флинном. В частности, как принималось решение о его увольнении и было ли известно Трампу о телефонных разговорах Флинна с послом РФ Сергеем Кисляком.

Второй и третий раздел связаны с экс-главой ФБР Джеймсом Коми и экс-генпрокурором СЩА Джеффом Сешнсом. Четвертый — затрагивает непосредственно детали встречи Трампа с адвокатом Натальей Весельницкой и подробности его поездки в Москву в 2013 году. Спецпрокурор также хотел бы ознакомиться с подробностями обсуждения кампании по введению антироссийских санкций.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп начал подготовку к возможному допросу Мюллером по «российскому делу». Американский президент неоднократно утверждал, что никаких связей с Москвой не существует.