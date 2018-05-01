СМИ: при обстреле коалиции во главе с США в Сирии погибли 25 человек

Как минимум 25 человек погибли в ходе обстрелов пригорода города Хасеке на севере Сирии, осуществлённых коалицией во главе с США. Об этом сообщило агентство САНА, передаёт РИА «Новости».

«Американская коалиция совершает новую резню по отношению к сирийцам, в результате которой погибли 25 мирных жителей в деревне Эль-Фадыль в пригороде Хасеке», — говорится в сообщении.

Конфликт в Сирии длится с 2012 года. В 2014 году в войну вступила коалиция стран Запада, возглавляемая Соединёнными Штатами Америки. Официальная цель коалиции — борьба с Исламским Государством (запрещено в РФ). В 2017 года США признали, что от ударов коалиции погибли более 700 сирийских мирных жителей.

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