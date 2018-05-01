СМИ узнали о гибели 25 человек в результате авиаударов коалиции в Сирии

На рассвете 1 мая бомбардировке ВВС коалиции во главе с США подвергся населенный пункт Эль-Фадиль близ города Эш-Наддади в Сирии. Об этом сообщает агентство SANA.

Были разрушены несколько жилых домов, погибли не менее 25 мирных жителей, в том числе, женщины, дети и пожилые люди.

Ранее международная коалиция во главе с США признала гибель 841 человека в ходе операции «Неколебимая решимость», начиная с августа 2014 года.

В результате нанесенного 14 апреля США, Великобританией и Францией авиаудара по провинции Хомс, пострадали трое местных жителей. Значительная часть выпущенных ракет была перехвачена в воздухе.