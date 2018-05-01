Сооснователь WhatsApp покинул компанию

Один из основателей WhatsApp Ян Кум объявил об уходе из компании. Причины своего решения он не сообщил.

Незадолго сообщения The Washington Post писала о его разногласиях с Facebook, купившей WhatsApp в 2014 году. В частности, о непонимании, вызванном разным подходом к безопасности данных, к способам монетизации и к передаче данных пользователей WhatsApp компании Facebook. По данным издания, прочие сотрудники мессенджера деморализованы, и планируют последовать за Кумом в ноябре.

В 2017 году уволился другой основатель WhatsApp Брайан Эктон. Позднее он призывал пользователей удалить аккаунты в Facebook из-за утечки данных Cambridge Analytica. The Washington Post также сообщала, что он пожертвовал 50 млн долларов конкурирующему мессенджеру Signal.