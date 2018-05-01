«США Киеву не помогут»: в ДНР заявили о своём сверхоружии

В ДНР заявили об оружии, против которого Киев бессилен даже с американскими ракетами.

Поставки украинской армии американских ракетных установок не помогут ВСУ на поле боя, заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Напомним, как сообщили в Госдепе, Украина получила на вооружение противотанковые ракетные комплексы Javelin производства США. Глава министерства обороны Украины Степан Полторак подтвердил это сообщение, добавив, что практическая часть подготовки расчётов ракетных комплексов запланирована на 2 мая.

Самопровозглашенная ДНР, в последнее время стала опасаться вооружённых провокаций со стороны ВСУ. Разведка сообщает о наращивании сил украинской армией на линии разграничения. По мнению руководства республик, совсем скоро ВСУ начнут полномасштабную военную операцию против Донбасса.