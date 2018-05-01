США призвали Путина вывести войска еще из одной европейской страны

Соединенные Штаты Америки призывают Российскую Федерацию вывести все свои войска и вооруженные формирования из временно оккупированных территорий Грузии - Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Весс Митчелл.Такое заявление Митчелл сделал на демаркационной линии между подконтрольной территорией Грузии и Южной Осетией.Десять лет назад была война, и я здесь сегодня, чтобы напомнить российскому правительству, что мир не забыл об этих событиях. Мы не признаем эту разделительную линию международным рубежом. Мы очень обеспокоены ситуацией с безопасностью грузин, которые живут здесь, за пределами этой линии, – подчеркнул он.Американский чиновник также призвал Кремль выполнить обязательства по соглашению о прекращении огня.