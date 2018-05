Трамп назвал позором публикацию вопросов спецпрокурора в СМИ

Президент США Дональд Трамп раскритиковал обвинения в свой адрес в связи с созданием помех расследованию «российского дела» и назвал позором «утечку» в СМИ более 40 вопросов, которые хотел ему задать на допросе спецпрокурор Роберт Мюллер.

«Такой позор, что вопросы относительно российской охоты на ведьм "утекли" в СМИ. Ни одного вопроса о сговоре [России и предвыборного штаба Трампа]. Понятно, вы придумали сфабрикованное преступление, сговор, который никогда не существовал, и расследование началось с незаконной утечки секретной информации. Замечательно!» - написал в Twitter президент.

So disgraceful that the questions concerning the Russian Witch Hunt were “leaked” to the media. No questions on Collusion. Oh, I see...you have a made up, phony crime, Collusion, that never existed, and an investigation begun with illegally leaked classified information. Nice!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 мая 2018 г.

Он также иронично отметил, что очень трудно препятствовать расследованию преступления, которого не было.

Ранее The New York Times опубликовала список более чем 40 вопросов, которые Мюллер хотел бы задать Трампу. Спецпрокурора интересовали подробности его взаимоотношений с ближайшим рабочим окружением, а также подробности его общения с российским адвокатом Натальей Весельницкой и подробности его поездки в Москву в 2013 году.