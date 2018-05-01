Трамп отложил на месяц введение пошлин для ЕС

Президент США Дональд Трамп отложил введение новых пошлин на сталь и алюминий для ЕС и некоторых других стран до 1 июня. Об этом сообщают Reuters и The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источнии.

Срок действия пошлин истекал 1 мая и Евросоюз предупредил Вашингтон, что даст «решительный ответ» на намерение обложить сталь и алюминий пошлиной размером 25% и 10% соответственно. Источники изданий связывают решение американского президента с надеждой договориться с союзниками.

«Администрация достигла принципиальных договоренностей с Аргентиной, Австралией и Бразилией, подробности которой будут завершены в течение следующих 30 дней. Администрация также продолжит переговоры с Канадой, Мексикой и Европейским союзом в течение этого же срока», — сообщил один из источников.

Новые пошлины обсуждались во время недавнего краткого визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в США. СМИ сообщали, что некоторые разногласия по этому вопросу у сторон остались. Ангела Меркель на пресс-конференции заявила, что решение по пошлинам остается за президентом США.