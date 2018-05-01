Туристы начинают оплачивать курортный сбор

Показать меню
Актуально
Саша Черно оправдалась перед подписчиками - 10:49 Саша Черно оправдалась перед подписчиками Шведская принцесса Мадлен с дочерью: официальные портреты - 11:00 Шведская принцесса Мадлен с дочерью: официальные портреты Трамп назвал сроки встречи с лидером КНДР - 11:01 Трамп назвал сроки встречи с лидером КНДР Глава КНДР назвал условия отказа от ядерного оружия - 11:01 Глава КНДР назвал условия отказа от ядерного оружия Дуров предупредил о сбое в работе Telegram - 11:01 Дуров предупредил о сбое в работе Telegram СМИ США рассказали об «устрашающей» подлодке из России - 11:01 СМИ США рассказали об «устрашающей» подлодке из России Мемория. Василий Каменский - 11:02 Мемория. Василий Каменский США призвали ЕС к санкциям против ракетной программы Ирана - 11:02 США призвали ЕС к санкциям против ракетной программы Ирана Сборная России по регби-7 поделила 15-16 места на этапе Мировой серии с - 11:04 Сборная России по регби-7 поделила 15-16 места на этапе Мировой серии с французами Назван 51 факт о человеческом теле, который перевернет ваше сознание - 11:33 Назван 51 факт о человеческом теле, который перевернет ваше сознание Лондонский театр покажет пьесу по мотивам книги о Литвиненко — СМИ - 11:40 Лондонский театр покажет пьесу по мотивам книги о Литвиненко — СМИ Грушко: НАТО действует в отношении РФ, опираясь на схемы холодной войны - 11:46 Грушко: НАТО действует в отношении РФ, опираясь на схемы холодной войны Telegram объяснил причину сбоев в своей работе - 12:11 Telegram объяснил причину сбоев в своей работе Стала известна причина сбоя в Telegram - 12:21 Стала известна причина сбоя в Telegram КВЦ «Патриот» посетили делегации Анголы, Шри-Ланки и Румынии - 12:28 КВЦ «Патриот» посетили делегации Анголы, Шри-Ланки и Румынии Мила Кунис о браке: «У меня самый лучший муж в мире!» - 12:39 Мила Кунис о браке: «У меня самый лучший муж в мире!» Ким Кардашьян об изменах бойфренда сестры Хлое - 12:39 Ким Кардашьян об изменах бойфренда сестры Хлое
» » Туристы начинают оплачивать курортный сбор

Туристы начинают оплачивать курортный сбор


Добавлено: 01 май 2018 в 09:07,
Туристы начинают оплачивать курортный сбор

Теперь туристы должны уплачивать сбор за отдых на российских курортах. Соответствующий закон вступил в силу 1 мая, и с этого дня россияне и иностранные туристы будут вносить посуточную плату за отдых в определённых районах Алтайского и Ставропольского края.

С 16 июля такая обязанность наступит для отдыхающих в Краснодарском Крае, а через год, с 1 мая 2019-го — в Крыму.

Платить курортный сбор должны все взрослые посетители отелей, гостиниц, гостевых домов и кемпингов. Исключение составляют студенты очного отделения, малоимущие семьи и некоторые другие льготные категории отдыхающих, например, ветераны Великой Отечественной войны. Собирать плату будут только в туристический сезон — с 1 мая по 30 сентября.

Регионы устанавливают сумму сбора сами, но она не может превышать в 2018 году 50 рублей в сутки, а в дальнейшем — 100 рублей с человека посуточно. Оплачивать сбор туристы смогут прямо в гостинице по окончании отдыха.

Собранные средства поступят в региональные бюджеты, и их должны будут использовать для ремонта и строительства курортной инфраструктуры — пляжей, лечебно-оздоровительных и физкультурно-спортивных объектов, парков, набережных, пешеходных зон и так далее. Действовать закон будет до 31 декабря 2022 года, после чего сделают выводы, продолжать ли такой эксперимент и распространять ли его на всю территорию России или отказаться от дальнейшего взимания сбора.

Читайте наши новости в Яндекс.Дзен

Литовские СМИ обнародовали компромат на президента страны


Иран предупредил об ответе на возможные удары по базам в Сирии


Пашинян рассказал о первых шагах в случае избрания премьером Армении


Материалы по теме:

В Ставропольском крае отдыхающие будут платить курортный сбор
Хочешь отдыхать – плати в казну: на Кубани принят курортный сбор
Россиян заставят платить за посещение юга страны
Курортный сбор в Крыму составит приблизительно 10 руб. в сутки
Добавлено: 01 май 2018 в 09:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Сиара и Рассел Уилсон пышно отметили первый день рождения своей дочери Сиенны Принцесс

Сиара и Рассел Уилсон пышно отметили первый день рождения своей дочери Сиенны Принцесс

В Туве произошло обрушение на шахте

В Туве произошло обрушение на шахте

Под завалами в тувинской шахте остался один горняк

Под завалами в тувинской шахте остался один горняк

Фотограф AFP и еще 20 человек стали жертвами терактов в Кабуле

Фотограф AFP и еще 20 человек стали жертвами терактов в Кабуле

Новости России
еще новости
Пожар на территории Хинганского заповедника в Приамурье потушили

Пожар на территории Хинганского заповедника в Приамурье потушили

Экспедицию по поиску затонувших в Финском заливе подлодок начнут 30 апреля

Экспедицию по поиску затонувших в Финском заливе подлодок начнут 30 апреля

«Аэрофлот» пообещал уволить стюардессу, назвавшую Калининград Кенигсбергом

«Аэрофлот» пообещал уволить стюардессу, назвавшую Калининград Кенигсбергом

Telegram сообщил о постепенном восстановлении работы после сбоя 

Telegram сообщил о постепенном восстановлении работы после сбоя 

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Все о CR7: 16 фактов, которых вы могли не знать о Криштиану Роналду

Все о CR7: 16 фактов, которых вы могли не знать о Криштиану Роналду

Перед тяжелой рабочей неделей Наталья Водянова весело проводит время в кругу семьи: фото

Перед тяжелой рабочей неделей Наталья Водянова весело проводит время в кругу семьи: фото

Гигантское наследство Задорнова досталось его бывшей жене

Гигантское наследство Задорнова досталось его бывшей жене

За три недели до свадьбы Меган Маркл посадила принца Гарри на строгую диету

За три недели до свадьбы Меган Маркл посадила принца Гарри на строгую диету

Новости политики
еще новости
Грицак рассказал о задачах СБУ после завершения АТО

Грицак рассказал о задачах СБУ после завершения АТО

Путин поставил Трампа в тупик, американский президент обратился за помощью

Путин поставил Трампа в тупик, американский президент обратился за помощью

Практическая подготовка расчетов

Практическая подготовка расчетов "Джавелинов" в армии начнется со 2 мая, – Полторак

Сторонники Михаила Саакашвили объявили о создании новой политической партии

Сторонники Михаила Саакашвили объявили о создании новой политической партии

Новости экономики
еще новости
Несимметрично и по самому больному: Россия уводит контракты из-под носа США

Несимметрично и по самому больному: Россия уводит контракты из-под носа США

Украину ждет очередная волна “газового кризиса”, - эксперты

Украину ждет очередная волна “газового кризиса”, - эксперты

Решение России в пользу Китая неожиданно хлестко ударило по Европе

Решение России в пользу Китая неожиданно хлестко ударило по Европе

В Киеве узнали о новых трубопроводах Европы для взаимных поставок газа из России

В Киеве узнали о новых трубопроводах Европы для взаимных поставок газа из России

Новости общества
еще новости
Севастополь готовится к большому благотворительному офицерскому балу

Севастополь готовится к большому благотворительному офицерскому балу

Военнослужащие ТОФ провели косметический ремонт и благоустройство 14 памятников воинам Великой Отечественной войны

Военнослужащие ТОФ провели косметический ремонт и благоустройство 14 памятников воинам Великой Отечественной войны

Рапиристка ЦСКА Инна Дериглазова выиграла золото в составе команды на этапе Кубка мира в Германии

Рапиристка ЦСКА Инна Дериглазова выиграла золото в составе команды на этапе Кубка мира в Германии

320 российских школьников станут воспитанниками Нахимовского военно-морского училища по итогам приемной кампании 2018 года

320 российских школьников станут воспитанниками Нахимовского военно-морского училища по итогам приемной кампании 2018 года

Происшествия
еще новости
ДТП с 4 автомобилями произошло в Ростове-на-Дону

ДТП с 4 автомобилями произошло в Ростове-на-Дону

В Петербурге на военно-историческом фестивали под танк Т-60 упали двое детей и мужчина

В Петербурге на военно-историческом фестивали под танк Т-60 упали двое детей и мужчина

Тройное ДТП в Краснодаре попало на видео

Тройное ДТП в Краснодаре попало на видео

Решилась судьба российских детей, чьих мам приговорили к пожизненному сроку в Ираке

Решилась судьба российских детей, чьих мам приговорили к пожизненному сроку в Ираке

Новости Украины
еще новости
Астронавтам смогли вырастить овощи в космосе

Астронавтам смогли вырастить овощи в космосе

Ученые назвали главные космические угрозы для человечества

Ученые назвали главные космические угрозы для человечества

Стало известно как МИД Ирана ответил на обвинения премьера Израиля

Стало известно как МИД Ирана ответил на обвинения премьера Израиля

«Весна действительно пришла в Донецк.» В сети опубликовали фото весеннего Донецка

«Весна действительно пришла в Донецк.» В сети опубликовали фото весеннего Донецка

Мировые новости
еще новости
Знали бы, что он депутат, не били бы, - нападавшие на Найема

Знали бы, что он депутат, не били бы, - нападавшие на Найема

Ученые обнаружили белок, провоцирующий рак крови

Ученые обнаружили белок, провоцирующий рак крови

Европейский стандарт: Национальная полиция Украины получит оружие из ЕС

Европейский стандарт: Национальная полиция Украины получит оружие из ЕС

На Херсонщине совершил самоубийство военный

На Херсонщине совершил самоубийство военный




Лента новостей
Путин поставил Трампа в тупик, американский президент обратился за помощью - 08:00 Путин поставил Трампа в тупик, американский президент обратился за помощьюВоенные тайны: о попавших в Россию «умных» ракетах Трампа, захваченных террористах СБУ и ответном - 07:49 Военные тайны: о попавших в Россию «умных» ракетах Трампа, захваченных террористах СБУ и ответном ударе по США (ВИДЕО)Украину ждет очередная волна “газового кризиса”, - эксперты - 07:41 Украину ждет очередная волна “газового кризиса”, - экспертыВоеннослужащие ТОФ провели косметический ремонт и благоустройство 14 памятников воинам Великой - 06:56 Военнослужащие ТОФ провели косметический ремонт и благоустройство 14 памятников воинам Великой Отечественной войныРусский Реванш вызревает в недрах нации - 06:42 Русский Реванш вызревает в недрах нацииУправляемый хаос в Армении: страну разорвут Турция и Азербайджан? - 05:25 Управляемый хаос в Армении: страну разорвут Турция и Азербайджан?Практическая подготовка расчетов "Джавелинов" в армии начнется со 2 мая, – Полторак - 05:00 Практическая подготовка расчетов «Украинцы и дончане — враги?» — опрос в ДНР (ВИДЕО) - 03:47 «Украинцы и дончане — враги?» — опрос в ДНР (ВИДЕО)Знали бы, что он депутат, не били бы, - нападавшие на Найема - 03:16 Знали бы, что он депутат, не били бы, - нападавшие на НайемаСтало известно как МИД Ирана ответил на обвинения премьера Израиля - 03:00 Стало известно как МИД Ирана ответил на обвинения премьера ИзраиляИньеста о параде "Барселоны": нет ничего лучше, чем разделить триумф с фанатами - 02:35 Иньеста о параде Это Украина: В Николаеве улицу заливает фекалиями, асфальт проваливается под ногами (ФОТО, ВИДЕО - 02:07 Это Украина: В Николаеве улицу заливает фекалиями, асфальт проваливается под ногами (ФОТО, ВИДЕО 18+)Ученые обнаружили белок, провоцирующий рак крови - 02:01 Ученые обнаружили белок, провоцирующий рак кровиВскрытие дверей в Санкт-Петербурге, срочно - 01:55 Вскрытие дверей в Санкт-Петербурге, срочно
Последние новости
Посольство РФ в Сиэтле прокомментировало снятие российского флага - 10:47 Посольство РФ в Сиэтле прокомментировало снятие российского флага Пентагон опроверг причастность США к недавним ударам по Сирии - 10:47 Пентагон опроверг причастность США к недавним ударам по Сирии СМИ обнародовали вопросы Мюллера к Трампу по «российскому делу» - 10:47 СМИ обнародовали вопросы Мюллера к Трампу по «российскому делу» В Екатеринбурге после взрыва в многоэтажном доме начался пожар - 10:47 В Екатеринбурге после взрыва в многоэтажном доме начался пожар В центр Киева стянули сотни правоохранителей - 10:42 В центр Киева стянули сотни правоохранителей Астронавтам смогли вырастить овощи в космосе - 10:39 Астронавтам смогли вырастить овощи в космосе Украина делает ставку на силовое решение конфликта на Донбассе - 10:32 Украина делает ставку на силовое решение конфликта на Донбассе Грицак рассказал о задачах СБУ после завершения АТО - 10:19 Грицак рассказал о задачах СБУ после завершения АТО В Иране суд запретил Telegram - 10:01 В Иране суд запретил Telegram Несимметрично и по самому больному: Россия уводит контракты из-под носа США - 09:30 Несимметрично и по самому больному: Россия уводит контракты из-под носа США Севастополь готовится к большому благотворительному офицерскому балу - 09:19 Севастополь готовится к большому благотворительному офицерскому балу Ученые назвали главные космические угрозы для человечества - 09:14 Ученые назвали главные космические угрозы для человечества National Interest выявили главного врага США - 09:00 National Interest выявили главного врага США
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"