Туристы начинают оплачивать курортный сбор

Теперь туристы должны уплачивать сбор за отдых на российских курортах. Соответствующий закон вступил в силу 1 мая, и с этого дня россияне и иностранные туристы будут вносить посуточную плату за отдых в определённых районах Алтайского и Ставропольского края.

С 16 июля такая обязанность наступит для отдыхающих в Краснодарском Крае, а через год, с 1 мая 2019-го — в Крыму.

Платить курортный сбор должны все взрослые посетители отелей, гостиниц, гостевых домов и кемпингов. Исключение составляют студенты очного отделения, малоимущие семьи и некоторые другие льготные категории отдыхающих, например, ветераны Великой Отечественной войны. Собирать плату будут только в туристический сезон — с 1 мая по 30 сентября.

Регионы устанавливают сумму сбора сами, но она не может превышать в 2018 году 50 рублей в сутки, а в дальнейшем — 100 рублей с человека посуточно. Оплачивать сбор туристы смогут прямо в гостинице по окончании отдыха.

Собранные средства поступят в региональные бюджеты, и их должны будут использовать для ремонта и строительства курортной инфраструктуры — пляжей, лечебно-оздоровительных и физкультурно-спортивных объектов, парков, набережных, пешеходных зон и так далее. Действовать закон будет до 31 декабря 2022 года, после чего сделают выводы, продолжать ли такой эксперимент и распространять ли его на всю территорию России или отказаться от дальнейшего взимания сбора.

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