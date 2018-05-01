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» » Убит прикладом в висок: Боевик «АТО» погиб в ЛНР «при странных обстоятельствах» (ФОТО)

Убит прикладом в висок: Боевик «АТО» погиб в ЛНР «при странных обстоятельствах» (ФОТО)


Добавлено: 01 май 2018 в 16:14, Категория: Новости на сегодня
Убит прикладом в висок: Боевик «АТО» погиб в ЛНР «при странных обстоятельствах» (ФОТО)

На Луганщине при странных обстоятельствах умер украинский военный, участник карательной операции, пишут киевские издания.

По данным украинских СМИ, убитого звали Владимир Хоптяр, он проходил службу служил на оккупированной части ЛНР в составе 14-й отдельной механизированной бригады. Трагедия произошла в воскресенье, 29 апреля.

Позже подробности рассказал украинский активист Андрей Ковбасюк.

«Из-за халатности один из военных, которые были в состоянии алкогольного опьянения в районе Попасной, нанес удар прикладом автомата в висок военному. После чего тому стало плохо, и он обратился в больницу. В больнице, как сказали, умер от микроинсульта», — сообщил активист.

Ковбасюк уточнил, что умерший был родом из Ярмолинецкого района Хмельницкой области.


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Добавлено: 01 май 2018 в 16:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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