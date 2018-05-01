Ученые научились считывать воспоминания после смерти

Сотрудники Еврейского университета в Израиле смогли определить тип воспоминаний которые живые существа испытывают после их смерти.

Ученые отмечают, что положительные и отрицательные эмоции оставляют отпечаток в определенных частях мозга с помощью белков. Так, перед гибелью подопытных мышей заставили испытывать позитивные и негативные эмоции. Жертвы страдали, а счастливчики наслаждались. Затем, грызунов сознательно умертвили в рамках исследования. Далее ученые заглянули в мозг испытуемых и обнаружили, что там остаются своеобразные следы в зависимости от полученных впечатлений. По мнению экспертов, можно с 90% вероятностью сказать, какие эмоции испытывало живое существо перед своей смертью.

Отмечается, что испытания проводились исключительно на мышах. На следующем этапе эксперименты проведут с более крупными животными, а затем дойдет очередь и до человека. По предположениям ученых, в будущем исследователи станут без проблем определять, о чем думают люди в свои последние дни на Земле. Однако, есть существенное ограничение в считывании мыслей. Наблюдать за мозгом необходимо в первые секунды после смерти, так как по прошествии минуты белки в мыслительном органе разрушаются.