Ученые назвали главные космические угрозы для человечества

Ученые составили перечень космических опасностей, способных погубить все живое на Земле.

При этом во главе списка стоит Солнце. Они отмечают, что светило через 5 млрд лет может превратиться в Красного гиганта. Тогда человечество прекратит свое существование. Рядом с ней находилась планета, которая в 12 раз больше Юпитера. В то же время, жизнь на этом космическом теле невозможна, однако, она продолжала существовать, несмотря на такое страшное для нее соседство.

Второй в списке угроз отмечается схождение Земли с орбиты. При этом наступят невыносимые морозы и человечество погибнет.

Тройку лидеров замыкают астероиды. По мнению ученых, людей может ожидать участь динозавров, вымерших из-за метеоритов.

На четвертое место физики поставили черные дыры. Данные субстанции могут поглотить Землю.

Большую опасность для людей также представляют гамма-всплески. В созвездии Стрельца находится потенциальная угроза, вполне способная превратиться в реальную.

Также, не исключена возможность столкновения Земли с другими планетами. Предпоследнее место в списке угроз принадлежит инопланетянам. Уфологи убеждены, что скоро начнется нашествие пришельцев.

На последней позиции расположили кометы.