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Ученые назвали главные космические угрозы для человечества


Добавлено: 01 май 2018 в 09:14, Категория: Украина
Ученые назвали главные космические угрозы для человечества

Ученые составили перечень космических опасностей, способных погубить все живое на Земле.

При этом во главе списка стоит Солнце. Они отмечают, что светило через 5 млрд лет может превратиться в Красного гиганта. Тогда человечество прекратит свое существование. Рядом с ней находилась планета, которая в 12 раз больше Юпитера. В то же время, жизнь на этом космическом теле невозможна, однако, она продолжала существовать, несмотря на такое страшное для нее соседство.

Второй в списке угроз отмечается схождение Земли с орбиты. При этом наступят невыносимые морозы и человечество погибнет.

Тройку лидеров замыкают астероиды. По мнению ученых, людей может ожидать участь динозавров, вымерших из-за метеоритов.

На четвертое место физики поставили черные дыры. Данные субстанции могут поглотить Землю.

Большую опасность для людей также представляют гамма-всплески. В созвездии Стрельца находится потенциальная угроза, вполне способная превратиться в реальную.

Также, не исключена возможность столкновения Земли с другими планетами. Предпоследнее место в списке угроз принадлежит инопланетянам. Уфологи убеждены, что скоро начнется нашествие пришельцев.

На последней позиции расположили кометы.


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Добавлено: 01 май 2018 в 09:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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