Ученые: препарат от рака груди провоцирует рост раковых клеток

Ученые решили исследовать свойства препарата Лапатиниб, который применяется для лечения рака молочной железы. В результате удалось установить, что лекарственное средство является небезопасным, ведь оно может спровоцировать еще больший рост злокачественной опухоли и распространения метастазов по всему организму.В исследовании были задействованы ученые из Лондонского университета королевы Марии и Института Фрэнсиса Крика. Они установили, что присутствуют определенные риски. По их словам, препарат не проходил отдельных клинических испытаний, поскольку никогда не считался самодостаточным лекарственным средством. Медики назначали его в комплексном лечении.Установлено, что отрицательный эффект присутствует только в ходе влияния на некоторые группы белков. Прежде всего, речь идет о HER2. Если удастся понять процессы, которые заставляют лекарственное средство стимулировать рост раковых клеток, ученые получат данные, позволяющие корректно назначать препарат. Это, в свою очередь, поможет снизить круг людей, принимающих его. У тех, кто болен раком молочной железы, существенно увеличатся шансы на выздоровление.