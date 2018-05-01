«Украинцы и дончане — враги?» — опрос в ДНР (ВИДЕО)

Журналисты интернет-издания Украина.ру вышли на улицы Донецка и задали весьма неоднозначный опрос: «Украинцы и дончане — враги?»

Примечательно, что четыре года войны, разрушение привычного уклада жизни и все беды, которые сопровождают войну — не породили в дончанах ненависти к людям, которые живут по другую линию фронта.

«Я отношусь к ним нормально, они такие же люди, как и везде. Никаких претензий к обычным гражданам, которые нормально к нам относятся, у меня нет. А к тем, которые плохо к нам относятся — это их личное право», — заявил один из опрошенных.

Отметим, что опрос сделан одним кадром, что исключает монтаж или другие попытки исказить мнение опрошенных. Подробнее смотрите в видеоматериале.