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Украину ждет очередная волна “газового кризиса”, - эксперты


Добавлено: 01 май 2018 в 07:41, Категория: Экономика
Украину ждет очередная волна “газового кризиса”, - эксперты
Снижение транзита перевернет газовый рынок Украины. По словам экспертов, физически газ с запада Украины в ее центральные и восточные районы не поступает — восточнее Днепра система наполнена исключительно российским и местным газом.

«В результате во время короткого мартовского газового кризиса (так называемый «прикрути») газ в стране был (запасы в хранилищах превышали 10 млрд кубометров), но чтобы подать его оперативно на восток, надо было реверсировать систему», — отмечают специалисты.
В Украине газ движется с востока по двум коридорам: большая часть — на Ужгород, меньшая — на юг в сторону Черного моря и по Трансбалканскому трубопроводу в Румынию, Болгарию, Турцию, Балканские страны и Италию.

Эксперты отмечают, что перед украинской ГТС возникнуть проблема: потоки газа в газотранспортной системе резко упадут до следующего уровня: добыча в Украине (20–27 млрд кубометров ) + импорт (10– 12 млрд) + и оставшаяся часть российского транзитного газа (как грозит «Газпром», 15–25 млрд кубометров в год) — поставлять его «Газпром» намерен в основном в период пикового спроса. Это примерно вдвое меньше, чем в 2017-м.

Украине в свою очередь нужно быть готовой к такому неприглядному сценарию — газ в таком случае придется подавать в основном с запада на восток, одновременно сохраняя коридор для российского транзита.
«Реструктуризация неизбежна. Сейчас «Укртрансгаз» имеет колоссальные избыточные мощности. Система создавалась с учетом транзита порядка 290 млрд кубометров в год, сейчас загружена максимум на 130 млрд. Нужны компрессоры меньшей мощности, необходима адаптация подземных хранилищ (только в четырех из дюжины ПХГ есть возможность выкачивать газ компрессорами). Нужно развитие имеющихся ПХГ в Центральной Украине. Для начала хотя бы приоритетно наполнять их на зиму. Иначе нам этой зимой могут спокойно устроить второе «прикрути», на недельку так или на две. А могут и на дольше», — констатируют обозреватели.

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Добавлено: 01 май 2018 в 07:41, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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