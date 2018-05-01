Устранила конкурентку: Меган Маркл “избавилась” от бывшей девушки принца Гарри

36-летняя Меган Маркл, которая совсем скоро, уже через три недели, станет законной супругой принца Гарри, впечатлила фанатов своей предусмотрительностью. Она «пристроила» свою потенциальную конкурентку, чтобы исключить возможность возобновления романа «соперницы» с Гарри.Речь идет о 32-летней Челси Дэйви, на которой принц, в свое время, мечтал жениться. Они встречались целых 7 лет, и именно Дэйви была официальной спутницей Гарри на свадьбе принца Уильяма и Кэтрин. И хотя принц и Челси уже давно не вместе, они, тем не менее, продолжают поддерживать контакт. Как утверждают приятели принца, возможно, в глубине души, он сохранил чувства к Дэйви. Несмотря на то, что принц и Челси расстались еще в 2011-м, они, время от времени, видятся — ведь оба вращаются в британском великосветском обществе и нередко «пересекаются» на разного рода мероприятиях. Причем, как заявила недавно Дэйви, она намерена сохранить дружбу с Гарри навсегда.И вот теперь, чтобы эта дружба не переросла снова в нечто большее, Маркл приняла мудрое решение устранить Челси, как возможную (разумеется, в будущем) конкурентку. Меган познакомила ее с одним из своих приятелей — телепродюсером Джеймсом Маршаллом, который был женат на ее подруге — Элеттре Росселлини, дочке актрисы Изабеллы Росселлини. И ее план удался на славу. Как выяснилось недавно, Челси увлеклась Джеймсом и они начали встречаться. Что и подтвердили фотографии, сделанные на днях папарацци, которым удалось заснять сладкую парочку целующейся.Так что теперь Меган может быть относительно спокойна.