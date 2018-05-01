В Беломорской базе Северного флота прошёл турнир по волейболу

В Беломорской военно-морской базе Северного флота состоялся турнир по волейболу, посвященный грядущему Дню Победы. Соревнования прошли по олимпийской системе. В них приняли участие 8 команд Северодвинского местного гарнизона.

Перед началом состязаний главный судья турнира старший мичман Сергей Юрьев поздравил спортсменов с наступающим праздником, пожелал красивой игры.

В каждом матче на волейбольной площадке между командами шла бескомпромиссная борьба за победу. В финальной игре встретились волейболисты соединения строящихся и ремонтирующихся подводных лодок и узла связи Беломорской военно-морской базы. Верх взяли связисты.

Третье место заняла сборная зенитного ракетного полка, выиграв матч за «бронзу» у соединения строящихся и ремонтирующихся кораблей.