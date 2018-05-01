В Бразилии рухнул горевший 26-этажный дом

В бразильском Сан-Паулу в результате сильного пожара обрушилось 26-этажное жилое здание, сообщает Metro.

Очевидцы утверждают, что полностью выгорели первые десять этажей, конструкции не выдержали, и здание сложилось, подняв столб огня и пепла. Свидетели рассказали, что слышали крики о помощи.

В полузаброшенной многоэтажке зарегистрированы 50 семей, в пустовавших квартирах могли ночевать бездомные. Пока о пострадавших и жертвах ничего не сообщается, но власти опасаются, что их количество может быть очень большим.