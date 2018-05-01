В центр Киева стянули сотни правоохранителей

Утром, 1 мая по обе стороны Крещатика от Бессарабского рынка в сторону Майдана в две шеренги выстроились в полицейские. Об этом передает Информатор.

В шеренгах силовиков – представители Нацгвардии, патрульной полиции и полиции диалога. Меры безопасности усилены в связи с анонсированным маршем трудящихся.

Сбор на марш объявлен у станции метро «Крещатик». Затем колонна должна направиться на Европейскую площадь. В марше примут участие профсоюзы, Социалистическая партия, Социал-демократическая партия, Рабочая партия, Партия зеленых, военные пенсионеры и силовики.

Ранее глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович заявил, что 1 мая должен остаться выходным днем.

Фото: Информатор