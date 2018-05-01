В центре Еревана протестующие собираются на митинг

Сотни протестующих во вторник пришли на площадь Республики в Ереване, где в 10.00 начнется митинг, участники акции продолжают прибывать, передает корреспондент РИА Новости.Национальное собрание (парламент) Армении 1 мая на специальном заседании проведет выборы премьер-министра страны. Единственным кандидатом стал лидер оппозиции в Армении Никол Пашинян.Участники акции собираются возле больших экранов, установленных на площади Республики. На экранах планируется трансляция заседания парламента, на котором, как ожидается, изберут премьера страны. Оппозиционеры держат национальные флаги, многие гудят в дудки. Люди продолжают прибывать на площадь.По центральным улицам армянской столицы ездят автомобили и сигналят, на большинстве из них прикреплены флаги Армении.В центре Еревана наблюдается небольшое количество полицейских. Обстановка в центре армянской столицы в целом спокойная.