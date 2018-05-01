В Екатеринбурге после взрыва в многоэтажном доме начался пожар

В Екатеринбурге после взрыва начался пожар на седьмом этаже девятиэтажного дома, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

«Пожарные ликвидируют пожар в 9-этажном жилом доме по улице Черноморской в городе Екатеринбурге. Пожар произошел в квартире на 7 этаже. По предварительной информации в квартире произошел хлопок. Причина хлопка устанавливается», — говорится в сообщении ведомства.

Из горящего здания эвакуированы 16 человек, включая трех детей. О погибших и пострадавших пока не сообщается.

В тушении пожара приняли участие восемь единиц техники, 29 человек личного состава.

Площадь возгорания, по данным МЧС, составила 30 кв метров.