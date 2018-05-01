В Иране суд запретил Telegram

30 апреля судебная власть Ирана запретила использование мессенджера Telegram. Об этом передает Reuters, ссылаясь на государственное телевидение.

До этого приложение было заблокировано в стране в связи с его использованием участниками протестов. В судебном решении сказано, что требование о запрете выдвинули силовые структуры.

«Принимая во внимание многочисленные жалобы на мессенджер Telegram со стороны граждан Ирана и основываясь на требовании служб безопасности, которые борются с преступной активностью в Telegram, суд запрещает его использование в Иране», – сказано в решении суда.

Ране сообщалось, что в Москве митинг в поддержку Telegram собрал 7,5 тысяч человек.

Фото: 112.ua