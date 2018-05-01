В Кабинете Министров рассказали, как Украина собирается освобождать оккупированные территории Донбасса

На данный момент украинские власти рассматривают несколько вариантов освобождения отдельных территорий Донбасса, которые временно контролируются пророссийскими боевиками. Об этом заявил заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак.По словам чиновника, основной вариант – ввод миротворческого контингента, которому будет предшествовать вывод иностранных войск с территории Донбасса. Под этим термином подразумевается вывод представителей вооруженных сил РФ, добавил Гримчак.Наименее вероятный сценарий освобождения Донбасса – военный, подчеркнул представитель Кабмина.Напомним, что в прошлом году глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Муженко заявил, что украинская армия может освободить оккупированные боевиками территории Донбасса за две недели.