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» » В Киеве назвали три варианта разрешения конфликта в Донбассе

В Киеве назвали три варианта разрешения конфликта в Донбассе


Добавлено: 01 май 2018 в 20:07,
В Киеве назвали три варианта разрешения конфликта в Донбассе

Конфликт в Донбассе может быть решён силовым путём за две недели, с помощью введения миротворческой миссии или занятий территорий ДНР и ЛНР при поддержке мирового сообщества. Об этом заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак, передаёт РИА «Новости». Читайте по теме

Порошенко объявил о начале операции объединённых сил в Донбассе


«В Хорватии были Сербская Краина и Восточная Славония. Сербскую Краину освободили военным путём — путём операции хорватской армии, но сербская армия осталась в казармах и не пошла навстречу хорватской армии. Милошевича на тот момент поставили в такие условия, что он дал гарантии, что его армия не будет вмешиваться в военный конфликт», — сказал чиновник.

Другой вариант подразумевает введение миротворческой миссии на территории Донбасса, разоружение ополченцев Донецкой и Луганской народных республик, а также вывод «иностранных войск».

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Добавлено: 01 май 2018 в 20:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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