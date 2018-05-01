В Киеве назвали три варианта разрешения конфликта в Донбассе

Конфликт в Донбассе может быть решён силовым путём за две недели, с помощью введения миротворческой миссии или занятий территорий ДНР и ЛНР при поддержке мирового сообщества. Об этом заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак, передаёт РИА «Новости». Читайте по теме
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«В Хорватии были Сербская Краина и Восточная Славония. Сербскую Краину освободили военным путём — путём операции хорватской армии, но сербская армия осталась в казармах и не пошла навстречу хорватской армии. Милошевича на тот момент поставили в такие условия, что он дал гарантии, что его армия не будет вмешиваться в военный конфликт», — сказал чиновник.
Другой вариант подразумевает введение миротворческой миссии на территории Донбасса, разоружение ополченцев Донецкой и Луганской народных республик, а также вывод «иностранных войск».Читайте наши новости в Яндекс.Дзен
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