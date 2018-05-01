В Киеве назвали три варианта разрешения конфликта в Донбассе

Конфликт в Донбассе может быть решён силовым путём за две недели, с помощью введения миротворческой миссии или занятий территорий ДНР и ЛНР при поддержке мирового сообщества. Об этом заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак, передаёт РИА «Новости». Читайте по теме

Порошенко объявил о начале операции объединённых сил в Донбассе

«В Хорватии были Сербская Краина и Восточная Славония. Сербскую Краину освободили военным путём — путём операции хорватской армии, но сербская армия осталась в казармах и не пошла навстречу хорватской армии. Милошевича на тот момент поставили в такие условия, что он дал гарантии, что его армия не будет вмешиваться в военный конфликт», — сказал чиновник.

Другой вариант подразумевает введение миротворческой миссии на территории Донбасса, разоружение ополченцев Донецкой и Луганской народных республик, а также вывод «иностранных войск».

Яндекс.Дзен

День 1 мая в истории

Первомай официально празднуют в России в сотый раз

Как сделать, чтобы люля кебаб не свалился с шампура