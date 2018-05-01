В МАГАТЭ опровергли заявления о разработке в Иране ядерного оружия

Иран не разрабатывал ядерное оружие, исследования касались исключительно мирного использования атомной энергии. Об этом рассказали в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), передаёт ТАСС. Читайте по теме

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В агентстве подчеркнули, что до 2003 года в Иране была создана организационная структура, пригодная для координации мероприятий, связанных с разработкой ядерного взрывного устройства, но её деятельность после 2003 года не была частью скоординированных работ по разработке атомного оружия.

«Общая оценка агентства заключалась в том, что в Иране до 2003 года в рамках скоординированной работы был проведен ряд мероприятий, связанных с разработкой ядерного взрывного устройства, и некоторые мероприятия проводились после 2003 года», — сказали в МАГАТЭ.

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