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» » В Майорске мирный житель подорвался на взрывном устройстве

В Майорске мирный житель подорвался на взрывном устройстве


Добавлено: 01 май 2018 в 21:12, Категория: Украина
В Майорске мирный житель подорвался на взрывном устройстве

На Донбассе во вторник, 1 мая, на неизвестном взрывном устройстве подорвался мирный житель. Об этом сообщает пресс-служба операции объединенных сил (ООС) в Фейсбук.

«Сегодня, около 12:30 в районе населенного пункта Майорск подорвался на неизвестном взрывном устройстве гражданский мужчина 1993 года рождения. Пострадавший оперативно доставлен в ЦРБ г. Бахмут, где ему была оказана квалифицированная медицинская помощь. В настоящее время угрозы его жизни нет», — говорится в сообщении.

Отмечено, что по данному факту представители Национальной полиции Украины проводят досудебное расследование.


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Добавлено: 01 май 2018 в 21:12, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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