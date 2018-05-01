В Майорске мирный житель подорвался на взрывном устройстве

На Донбассе во вторник, 1 мая, на неизвестном взрывном устройстве подорвался мирный житель. Об этом сообщает пресс-служба операции объединенных сил (ООС) в Фейсбук.

«Сегодня, около 12:30 в районе населенного пункта Майорск подорвался на неизвестном взрывном устройстве гражданский мужчина 1993 года рождения. Пострадавший оперативно доставлен в ЦРБ г. Бахмут, где ему была оказана квалифицированная медицинская помощь. В настоящее время угрозы его жизни нет», — говорится в сообщении.

Отмечено, что по данному факту представители Национальной полиции Украины проводят досудебное расследование.