В Москве рассказали о XIV Севастопольском кинофестивале «Победили вместе»

В Москве состоялась пресс-конференция XIV Севастопольского международного фестиваля документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе».

От имени организаторов выступали председатель Попечительского совета фестиваля, член Совета Федерации Виктор Озеров, президент фестиваля, народный артист РФ Владимир Меньшов, генеральный продюсер, президент Евразийской академии телевидения и радио Валерий Рузин, секретарь Союза кинематографистов РФ, руководитель Молодежного центра СК РФ Дмитрий Якунин и художественный руководитель фестиваля, композитор Валентин Овсянников.

В этом году к участию в конкурсе рассматривались около 450 фильмов из разных стран мира, регионов России. В итоге в программу фестиваля вошли документальные и телевизионные работы из 29 стран.

В конкурсных и внеконкурсных показах будут представлены фильмы участники и лауреаты крупнейших международных фестивалей и премий, таких как IDFA, Goteborg Film Frstival, ZagrebDOX, Karlovy Vary International и многих других.

Бесплатные кинопоказы в рамках фестиваля пройдут в Севастополе с 15 по 21 мая. Они состоятся в кинотеатре «Муссон», Севастопольском центре культуры и искусств, Балаклавском культурном центре, Библиотеке Толстого, Президентском кадетском училище, Доме офицеров флота и двух ВУЗах: филиале МГУ и в СевГУ.

Конкурсную программу фестиваля составили:

Международный конкурс документальных фильмов (тематические блоки: Память, Отражение, Преодоление);Международный конкурс телевизионных фильмов и программ (ТВ-фильм, репортаж, цикл/сериал, портрет, программа);Международный конкурс киношкол.

Организаторы также анонсировали Международную научно-практическую конференцию «Документальное кино XXI века: Зеркало или инструмент познания страны? Документ или идеология?» а также «Документальное кино о беспощадной войне в контексте актуальной истории».

Фестиваль начнется с первого Севастопольского питчинга кинопроектов, который проведет Молодежный центр Союза кинематографистов России.

Отдельной темой пресс-конференции стало проведение VII Российско-Китайского Форума сотрудничества по культуре (кино, телевидению) и туризму в рамках фестиваля.

Фото Наташи Четвериковой