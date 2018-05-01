В Одессе во вторник, 1 мая, возник пожар в кафе под названием ВДВ (в честь десантных войск СССР) в центре парка Горького, что на Черемушках. Заведение вспыхнуло около 16:20.

Отмечено, что парк обесточен, пожарные пытаются справиться с пламенем. Тушение началось с небольшим опозданием из-за проблем с гидрантами.

По словам пожарных, огонь быстро распространился из-за того, что кафе построено из легковоспламеняющихся материалов. Чтобы получить достаточное количество воды для тушения пожара, пришлось поднять давление в системе.

Embedded video for В Одессе горит кафе ВДВ

Embedded video for В Одессе горит кафе ВДВ

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