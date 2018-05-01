В Петербурге началась акция в поддержку Telegram

Недовольные блокировкой мессенджера Telegram жители Санкт-Петербурга в составе небольшой колонны «Марша в защиту Петербурга» присоединились к общей первомайской колонне. Об этом сообщает «Интерфакс».

Колонна протестующих проследует на Марсово поле, где состоится митинг «цифрового сопротивления», организованный Либертарианской партией России.

Накануне в Москве на акцию в поддержку Telegram собрались около 12 тысяч человек. Они требовали отменить ограничивающие свободу интернете законы, отправить в отставку главу Роскомнадзора Александра Жарова и ликвидировать его ведомство.

Петербург сейчас готовится к митингу против блокировки Telegram, но погода подкидывает жителям новые препятствия: начался сильный дождь

Вероятно, его вызвал Роскомнадзор pic.twitter.com/LAcZwMtZrO

— Путин говорит (@CzarSays) 1 мая 2018 г.