В результате взрыва в Екатеринбурге пострадали 11 человек

После взрыва и пожара в девятиэтажном доме в Екатеринбурге пострадавшими оказались 11 человек. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

«По предварительным данным, помимо хозяйки квартиры (пенсионерки), пострадали еще 10 человек. Всего пострадали 11 человек, из них шесть госпитализировано, в том числе трое детей, пять человек отказались от госпитализации», - говорится в сообщении.

В пресс-службе администрации агентству сообщили, что пострадали три квартиры.

«В одной жильцов не было, они были за городом на даче. Остальные пострадавшие находятся в больнице №40. По выздоровлению будет предоставлено маневренное жилье», - сказал собеседник «Интерфакса».

Ранее сообщалось о пожаре, возникшем в многоквартирном доме в Екатеринбурге.