В Украине разработан новый боевой модуль для БМП

Новый боевой модуль позволит значительно повысить огневую мощность БМП и механизированных пехотных соединений.Улучшенный боевой модуль называется "Дуплет" и включает в себя несколько систем автоматического огня.По словам разработчиков, модуль позволит операторам сопровождать цели в автоматическом режиме, а также добиться высокой точность ведения огня.