В Украине разработан новый боевой модуль для БМП

Добавлено: 01 май 2018 в 16:18
, Категория: Технологии
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Новый боевой модуль позволит значительно повысить огневую мощность БМП и механизированных пехотных соединений.
Улучшенный боевой модуль называется "Дуплет" и включает в себя несколько систем автоматического огня.
По словам разработчиков, модуль позволит операторам сопровождать цели в автоматическом режиме, а также добиться высокой точность ведения огня.
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Автор: Лидия Мартынова
Добавлено: 01 май 2018 в 16:18, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"