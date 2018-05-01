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» » В Украине разработан новый боевой модуль для БМП

В Украине разработан новый боевой модуль для БМП


Добавлено: 01 май 2018 в 16:18, Категория: Технологии
Новый боевой модуль позволит значительно повысить огневую мощность БМП и механизированных пехотных соединений.

Улучшенный боевой модуль называется "Дуплет" и включает в себя несколько систем автоматического огня.
По словам разработчиков, модуль позволит операторам сопровождать цели в автоматическом режиме, а также добиться высокой точность ведения огня.

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Добавлено: 01 май 2018 в 16:18, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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